Путін у своїх виступах робить акценти, як йому заманеться. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Раніше ГТС може "лопнути", – Путін припустив припинення транзиту газу через Україну

Зеркаль прокоментувала заяву Путіна про виконання Росією своїх контрактів.

Блюзнірство та маніпуляції цифрами і фактами,

– зазначила Зеркаль.

Зеркаль пригадала, що 2 роки тому "Газпром" зупиняв "Північний потік-1" на ремонт. Тоді через українську ГТС прокачували 300 мільйонів кубометрів на день. Труба витримувала.

Натомість зараз Росія використовує українську ГТС навіть не на повну потужність. За словами чиновниці, прокачують 20% від того, що можуть поставляти в Європу.

Слід звернути увагу на аварійність в Росії

Зеркаль звернула увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі. Вона зазначила, що це навіть не можна порівнювати із ситуацією в Україні.

"Вказувати на те, що він так вважає, не маючи жодних підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали", – попередила Зеркаль.

Що цьому передувало