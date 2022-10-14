Ко Дню рождения директора Фонда Тараса Чмута украинцы перечисляли фонду "Повернись живим" на помощь Силам обороны Украины 2 223 016 гривен. Количество донатов достигло 2 568. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Фонде.

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Сбор длился 2 дня

О сборе объявили 12 октября в Twitter-аккаунте MsBulochka – кошки Чмута. Сбор длился до 12:00 пятницы, 14 октября.

Кто такая MsBulochka

Это кошка, которая продает кофе за 600 тысяч грн и имеет коллаборацию, в частности, с Monobank. Британской прямоухой кошке с окрасом почти 1,5 года. В таком молодом возрасте она уже заместитель Тараса Чмута по морально-психологическому обеспечению.

Присоединилась к Фонду в марте этого года. До этого Булочка жила в питомнике в квартире на столичном Лесном массиве. После 24 февраля владелица питомника временно уехала. Животных оставила на соседку, которая и помогала их пристроить.

В твиттере Булочка появилась 18 мая. А уже в конце месяца за сутки на аукционе-благотворительной встрече с Чмутом собрала для войска более 600 тысяч гривен.

Бренд Dodo Socks выпустил носки с изображением Булочки для сбора средств на ВСУ, а Monobank разработал специальный дизайн карты. Установить скин, где Булочка летит на Bayraktar TB2, могут те, кто донатит "Повернись живим" через сервисы Monobank.

В твиттере MsBulochka по состоянию на октябрь 2022 года 23,6 тысячи читателей. Визуальный креатив для страницы создает 23-летний дизайнер из Ровно Вадим Блонский.

Обратите внимание: за 218 дней полномасштабной войны с Россией, с 24 февраля по 30 сентября, команда фонда "Повернись живим" потратила на проектные закупки для войска 2 857 822 566,62 гривны.

Успехи "Повернись живим" от 24 февраля

Для Сил обороны Украины Фонд приобрел:

141 беспилотный авиационный комплекс, в том числе и первыми в Украине купили и передать войску 3 ударных БпЛА Bayraktar TB2 с наземной станцией, ракетами и всем необходимым оборудованием.

Также усилиями благотворителей для армии закуплено 3 244 квадрокоптера различных модификаций, 14 837 радиостанций, 3 509 единиц тепловизионной оптики и 16 352 единиц оборудования для штабов, командных пунктов и обработки информации.

На инженерные подразделения Сил обороны приобрели 6 530 комплектов разминирования различных типов, 1 186 металлоискателей и 100 специализированных костюмов взрывотехника. Кроме того, войска закупили 20 427 бронежилетов и 3 862 шлема.

Еще одно важное направление – мобильность. Фонд приобрел в указанные даты 364 транспортные средства: 353 внедорожника и 11 бронеавтомобилей.

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