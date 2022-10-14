До Дня народження директора Фонду Тараса Чмута українці перераховували фонду "Повернись живим" на допомогу Силам оборони України 2 223 016 гривень. Кількість донатів сягнула 2 568. Про це журналістам 24 каналу розповіли у Фонді.

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Збір тривав 2 дні

Про збір оголосили 12 жовтня у Twitter-акаунті MsBulochka – кішки Чмута. Збір тривав до 12.00 п’ятниці, 14 жовтня.

Хто така MsBulochka

Це кішка, яка продає каву за 600 тисяч грн і має колаборацію, зокрема, з Monobank. Британській прямовухій кішці з забарвленням майже 1,5 року. У такому молодому віці вона вже заступниця Тараса Чмута з морально-психологічного забезпечення.

Приєдналася до Фонду у березні цьогоріч. До цього Булочка жила у розпліднику у квартирі на столичному Лісовому масиві. Після 24 лютого власниця розплідника тимчасово виїхала. Тварин залишила на сусідку, яка й допомагала їх прилаштувати.

У твітері Булочка з’явилася 18 травня. А вже наприкінці місяця за добу на аукціоні-благодійній зустрічі з Чмутом зібрала для війська загалом понад 600 тисяч гривень.

Бренд Dodo Socks випустив шкарпетки із зображенням Булочки для збору коштів на ЗСУ, а Monobank розробив спеціальний дизайн картки. Встановити скін, де Булочка летить на Bayraktar TB2, можуть ті, хто донатить "Повернись живим" через сервіси Monobank.

Твітер MsBulochka станом на жовтень 2022 року має 23,6 тисяч читачів. Візуальний креатив для сторінки створює 23-річний дизайнер із Рівного Вадим Блонський.

Зверніть увагу: за 218 днів повномасштабної війни з Росією, з 24 лютого по 30 вересня, команда фонду "Повернись живим" витратила на проєктні закупівлі для війська 2 857 822 566,62 гривні.

Успіхи "Повернись живим" від 24 лютого

Для Сил оборони України Фонд придбав:

141 безпілотний авіаційний комплекс, зокрема і першими в України купили та передати війську 3 ударних БПЛА Bayraktar TB2 з наземною станцією, ракетами та усім необхідним обладнанням.

Також зусиллями благодійників для армії закуплено 3 244 квадрокоптери різних модифікацій, 14 837 радіостанцій, 3 509 одиниць тепловізійної оптики та 16 352 одиниць обладнання для штабів, командних пунктів та обробки інформації.

На інженерні підрозділи Сил оборони придбали 6 530 комплектів розмінування різних типів, 1186 металошукачів та 100 спеціалізованих костюмів вибухотехніка. Крім того, війську закупили 20 427 бронежилетів та 3862 шоломів.

Ще один важливий напрям – мобільність. Фонд придбав у вказані дати 364 транспортних засоби: 353 позашляховики та 11 бронеавтомобілів.

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