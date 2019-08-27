Кошка вернулась к хозяйке через 11 лет блужданий

В США вернули к хозяевам кошку, которая исчезла 11 лет назад. Удалось это благодаря сотруднице Общества защиты животных. Она нашла животное у себя около дома, просканировала чип и вернула его по домашнему адресу.

Хозяйка потеряла своего любимца, когда ему было всего 3 года, и только через 11 лет он вернулся домой, передает Dutchess County SPCA.

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Кошка по кличке Тайгер три года ходила вокруг дома Кэрол О'Коннелл. Как оказалось, женщина – сотрудник Общества защиты животных. Она поймала животное и увидела там чип.

Кэрол взяла с работы сканер и определила точный домашний адрес кошки. Теперь ничто не разлучит Тайгер со своей семьей.