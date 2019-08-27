Кішка повернулась до господарки через 11 років блукань

У США повернули до господарів кішку, яка зникла 11 років тому. Вдалося це завдяки співробітниці Товариства захисту тварин. Вона знайшла тварину у себе біля дому, просканувала чіп та повернула її за домашньою адресою.

Господарка втратила свого улюбленця, коли йому було лише 3 роки, і лише за 11 років він повернувся додому, передає Dutchess County SPCA.

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Кішка на прізвисько Тайгер три роки ходила навколо дому Керол О'Коннелл. Як виявилось, жінка – співробітник Товариства захисту тварин. Вона впіймала тварину та побачила там чіп.

Керол взяла з роботи сканер та визначила точну домашню адресу кішки. Тепер ніщо не розлучить Тайгер зі своєю сім'єю.





Знайдена кішка / Фото Dutchess County SPCA