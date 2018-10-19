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      Кошулинский является опасным для власти кандидатом, – политолог

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      Руслан Кошулинский
      Руслан Кошулинский / .youtube.com

      Выдвижение Руслана Кошулинского как единой кандидатуры от националистических сил способно мобилизовать избирателей патриотического направления в областях, где националисты традиционно имеют высокую поддержку, и изменить рейтинги других кандидатов, в том числе и президента.

      Такое мнение политолога Петра Олещука публикует издание «Главком» в аналитическом материале " Объединение националистов как последний шанс остаться в политике".

      «Петр Порошенко в последнее время дрейфует откровенно в направлении национал-патриотического электората. Он вооружается темами, которыми традиционно занимались националисты: язык, поместная церковь, «прочь от Москвы» и другие. И в этом контексте, безусловно, Кошулинский, может быть опасным для президента», – считает Петр Олещук.

      Он также отметил, что Руслан Кошулинский воспринимается как наиболее положительный кандидат из всех националистических политиков. И если остальные политические силы националистического толка не согласятся на предложение Всеукраинского объединения «Свобода» сплотиться вокруг единого кандидата, то все вместе потеряют часть электоральной поддержки.
       

      Как сообщалось, 14 октября 2018 в Киеве представители националистических сил прошли маршем под лозунгом «Вернем Украину украинцам», приуроченому к 76-летию создания Украинской повстанческой армии. На митинге перед началом шествия лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок предложил рассмотреть кандидатуру Руслана Кошулинского, бывшего вице-спикера Верховной Рады, ныне – депутата Львовского облсовета от «Свободы», в качестве единого кандидата от националистических сил на президентских выборах 2019 года. В марте 2017 года ВО «Свобода», партия «Национальный корпус», движение «Правый сектор», Конгресс украинских националистов, ОУН и С14 подписали манифест об общих целях и действиях.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО "Свобода" Руслан Кошулинский
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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