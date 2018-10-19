Кошулинский является опасным для власти кандидатом, – политолог

Выдвижение Руслана Кошулинского как единой кандидатуры от националистических сил способно мобилизовать избирателей патриотического направления в областях, где националисты традиционно имеют высокую поддержку, и изменить рейтинги других кандидатов, в том числе и президента.



«Петр Порошенко в последнее время дрейфует откровенно в направлении национал-патриотического электората. Он вооружается темами, которыми традиционно занимались националисты: язык, поместная церковь, «прочь от Москвы» и другие. И в этом контексте, безусловно, Кошулинский, может быть опасным для президента», – считает Петр Олещук.



Он также отметил, что Руслан Кошулинский воспринимается как наиболее положительный кандидат из всех националистических политиков. И если остальные политические силы националистического толка не согласятся на предложение Всеукраинского объединения «Свобода» сплотиться вокруг единого кандидата, то все вместе потеряют часть электоральной поддержки.