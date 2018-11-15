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      Кошулинский получил мощную армию сторонников "Свободы" и УДА Яроша, – политолог

      80 Читати новину українською
      Руслан Кошулинский
      Руслан Кошулинский / youtube.com

      Отказ лидера "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша баллотироваться в президенты в 2019 году значительно усилит позиции единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского.

      Такое мнение на своей странице в Facebook высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

      "Как оказалось, решение Олега Тягнибока не баллотироваться и поддержать единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского было правильным шагом. Теперь в свою политическую копилку Кошулинский получил достаточно мощную армию сторонников "Свободы" и "Украинской добровольческой армии". Отказ Дмитрия Яроша, наиболее рейтингового политика-националиста после Олега Тягнибока, идти в президенты и его поддержка Руслана Кошулинского существенно укрепляет правый фланг", – уверен политолог.

      По мнению Тараса Загороднего, консолидация националистических сил поможет им не только получить приличный результат на президентских выборах, но и взять хороший старт на парламентских выборах.

      Он подчеркнул, что если бы в 2014 году националистические силы объединились и пошли на парламентские выборы единой командой, то могли бы сформировать свою фракцию в Верховной Раде. При этом, по словам эксперта, она была бы не меньшей, чем у БЮТ или Радикальной партии.

      "Новичок парламентской кампании "Правый сектор" во главе с Дмитрием Ярошем получил 1,8% голосов. "Свободе" Олега Тягнибока для прохождения барьера не хватило какой четверти процента – 4,71%. Будь они тогда вместе, получили бы по крайней мере 6,51%, а это больше, чем у партии Юлии Тимошенко, которая с 5,68% запрыгнула на ступеньку последнего парламентского вагона. И не исключено, что именно комбинированные националисты тогда получили бы "золотую акцию", и с ними считались бы при голосовании", – рассказал Тарас Загородний.

      По мнению эксперта, нынешнее объединение националистических сил и их единство свидетельствует о том, что они "сделали выводы и провели серьезную работу над ошибками, отбросили свои амбиции и приняли решение относительно единого кандидата".

      "К слову, Кошулинский – не новая фигура в украинском политикуме. Он был вице-спикером прошлого созыва и знает тонкости украинского парламента. Очевидно, что заявление Яроша станет тем катализатором, который ускорит реакцию других националистических сил. Как очевидно и другое: теперь в качестве единого кандидата от националистов общество воспримет только Кошулинского", – резюмировал Тарас Загородний.

      Теги: Новости политики Олег Тягнибок Дмитрий Ярош Руслан Кошулинский ВО "Свобода"
      Источник: 24 Канал
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