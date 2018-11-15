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      Кошулинський отримав потужну армію прихильників "Свободи" та УДА Яроша, – політолог

      393 Читать новость на русском
      Руслан Кошулинський
      Руслан Кошулинський / youtube.com

      Відмова лідера "Української добровольчої армії" Дмитра Яроша балотуватися в президенти в 2019 році значно посилить позиції єдиного кандидата від націоналістів Руслана Кошулинського.

      Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив керуючий партнер Національної антикризової групи, експерт Тарас Загородній.

      "Як виявилося, рішення Олега Тягнибока не балотуватися і підтримати єдиного кандидата від націоналістів Руслана Кошулинського було правильним кроком. Тепер у свою політичну скарбничку Кошулинський отримав досить потужну армію прихильників "Свободи" та "Української добровольчої армії". Відмова Дмитра Яроша, найбільш рейтингового політика-націоналіста після Олега Тягнибока, йти у президенти і його підтримка Руслана Кошулинського істотно зміцнює правий фланг",  впевнений політолог.

      На думку Тараса Загороднього, консолідація націоналістичних сил допоможе їм не тільки отримати пристойний результат на президентських виборах, а й взяти хороший старт на парламентських перегонах.

      Він підкреслив, що якби 2014 року націоналістичні сили об'єдналися й пішли на парламентські вибори єдиною командою, то могли б сформувати свою фракцію у Верховній Раді. При цьому, за словами експерта, вона була б не меншою, ніж у БЮТ чи Радикальної партії.

      "Новачок парламентської кампанії "Правий сектор" на чолі з Дмитром Ярошем отримав 1,8% голосів. "Свободі" Олега Тягнибока для проходження бар'єру не вистачило якоїсь чверті відсотка 4,71%. Будь вони тоді разом, отримали б принаймні 6,51%, а це більше, ніж у партії Юлії Тимошенко, яка з 5,68% застрибнула на сходинку останнього парламентського вагона. І не виключено, що саме об'єднані націоналісти тоді отримали б "золоту акцію", і з ними рахувалися б при голосуванні", розповів Тарас Загородній.

      На думку експерта, нинішнє об'єднання націоналістичних сил та їхня єдність свідчить про те, що вони "зробили висновки і провели серйозну роботу над помилками, відкинули свої амбіції та прийняли рішення щодо єдиного кандидата".

      "До слова, Кошулинський – не нова фігура в українському політикумі. Він був віце-спікером минулого скликання і знає тонкощі українського парламенту. Очевидно, що заява Яроша стане тим каталізатором, що пришвидшить реакцію інших націоналістичних сил. Як очевидно й інше: тепер як єдиного кандидата від націоналістів суспільство сприйме тільки Кошулинського", резюмував Тарас Загородній.

      Теги: Новини політики ВО "Свобода" Руслан Кошулинський Дмитро Ярош Олег Тягнибок
      Джерело: 24 Канал
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