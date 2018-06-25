Космическая станция "Тяньгун-2" сделала неожиданный маневр: в чем причина

Китайская космическая станция "Тяньгун-2" сделала неожиданный для экспертов маневр и сместилась значительно ближе к Земле. В китайском управлении по пилотируемым полетам не сообщили о причине таких изменений в орбите станции.

Об этом информирует Science Alert.

Так, ученый Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл заявил, что с 13 июня орбитальный модуль опустился с обычной высоты около 390 километров до примерно 295 километров. При этом через 10 дней станция "Тяньгун-2" вернулась на привычную орбиту.

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Как предполагает Макдауэлл, орбита "Тяньгун-2" была снижена из-за подачи двух тормозных импульсов. Другие ученые считают, что космическая станция вскоре может быть выведена из эксплуатации. Как известно, ее предшественница, "Тяньгун-1" вышла из-под контроля и упала на Землю в апреле этого года.

"Возможно, это был просто способ проверить надежность двигателя космической лаборатории через два года работы на орбите, как часть тестов в завершение миссии", – написал Джонатан Макдауэлл.

Что такое "Тяньгун-2"?

Это китайская станция, запущенная в сентябре 2016 года для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. В октябре 2017 китайская астронавты прибыли на 30-дневное пребывание на станции – это стало самым длинным пребыванием Китая в космосе.

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