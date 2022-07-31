В заявлении говорится, что жители Косово скоро столкнутся "с давно знакомым сербским национал-шовинизмом". Это видео было обнародовано уже после того, как на границе Сербии и Косово звучали сирены и выстрелы.

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Курти обвинил руководство Сербии

Курти сказал, что до того, как у них началась выдача въездных-выездных документов на пограничных переходах с Сербией, "незаконные сербские структуры" на севере начали блокировать дороги, а также стрелять. Мол, этому предшествовали "заявления, митинги и сборища в Белграде".

По его мнению, эти агрессивные действия были спланированными и спровоцированными. Виновными за беспорядки премьер назвал президента Сербии Александра Вучича и главу канцелярии из Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.

Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь для вас как граждан и нашей демократической Республики. И вместе нам удастся поддерживать закон и порядок в каждом уголке страны,

– сказал Альбин Курти.

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