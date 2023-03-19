Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, президент Сербии Александар Вучич и премьер Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии достигли соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

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Сербия и Косово обязались соблюдать все статьи соглашения

"Мы договорились… Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства оперативно и добросовестно", – написал Боррель.

Как пишет Reuters, достигнутая 18 марта договоренность стала результатом 12-часовых переговоров. Вучич и Курти провели отдельные встречи с Боррелем перед трехсторонней сессией в Северной Македонии.

Вучич на пресс-конференции сообщил, что стороны договорились не по всем пунктам. "Несмотря на разногласия, мы провели достойный разговор", – сказал он.

Курти сказал, что "это фактическое признание между Косово и Сербией", хотя Сербия еще не подписала соглашение.

Муниципалитет с сербским большинством должны получить большую автономию

Боррель заявил, что теперь ЕС будет упорно требовать от обеих сторон выполнения обязательств, если они хотят присоединиться к блоку. Он предупредил, что в противном случае будут последствия.

Он также коснулся предложенного объединения сербских муниципалитетов в Косово, которое предоставит большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, что является предметом продолжительных споров.

Косово согласилось немедленно начать – и когда я говорю немедленно, я имею в виду немедленно – переговоры с Европейским Союзом, которые бы способствовали диалогу по установлению конкретных договоренностей и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самоуправления для сербских общин в Косово,

– сказал глава европейской дипломатии.

В приложении об имплементации соглашения ЕС обязался организовать донорскую конференцию в течение 150 дней для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи Косово и Сербии.