Так, заявку подписали президент Косово Уиос Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца.
Кстати говоря Ноги растут из Кремля, – политолог об эскалации конфликта между Косово и Сербией.
Исторический момент
Президент подчеркнула, что подписание заявки – это "исторический момент". Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты пожертвовавших своей жизнью за свободу, независимость и демократию. Стремление страны присоединиться к ЕС – общее и твердое.
Османи убеждена, что для граждан Косово нет другой альтернативы, чем вступление в ЕС. Она подчеркнула, что Косово заслуживает быть частью ЕС.
Самая молодая страна на самом старом континенте. Косово со свободной рыночной экономикой, заслуживает быть частью семьи ЕС,
– сказала глава государства.
Она признает, что процесс может быть долговременным, однако это не остановит стремление.
Как ЕС отреагирует на заявку Косово
Неизвестно, как ЕС отреагирует на заявку Косово. Дело в том, что его независимость не признали пять стран Евросоюза: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.
Сербия, конечно, негативно отреагировала на намерение Косово. Власти государства заявили, что будут просить эти 5 стран ЕС, не признавших Косово, а также Венгрию, заблокировать инициативу.
Кстати, СМИ писали, что Косово 15 декабря официально подаст заявку на вступление в ЕС.