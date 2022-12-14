Так, заявку подписали президент Косово Уиос Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца.

Кстати говоря Ноги растут из Кремля, – политолог об эскалации конфликта между Косово и Сербией.

Исторический момент

Президент подчеркнула, что подписание заявки – это "исторический момент". Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты пожертвовавших своей жизнью за свободу, независимость и демократию. Стремление страны присоединиться к ЕС – общее и твердое.

Османи убеждена, что для граждан Косово нет другой альтернативы, чем вступление в ЕС. Она подчеркнула, что Косово заслуживает быть частью ЕС.

Самая молодая страна на самом старом континенте. Косово со свободной рыночной экономикой, заслуживает быть частью семьи ЕС,

– сказала глава государства.

Она признает, что процесс может быть долговременным, однако это не остановит стремление.

Как ЕС отреагирует на заявку Косово

Неизвестно, как ЕС отреагирует на заявку Косово. Дело в том, что его независимость не признали пять стран Евросоюза: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Сербия, конечно, негативно отреагировала на намерение Косово. Власти государства заявили, что будут просить эти 5 стран ЕС, не признавших Косово, а также Венгрию, заблокировать инициативу.

Кстати, СМИ писали, что Косово 15 декабря официально подаст заявку на вступление в ЕС.