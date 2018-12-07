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      Кость Бондаренко презентовал результаты исследования новой социологии

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      Юрий Бойко
      Юрий Бойко

      Экс-лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко начинает терять свой электорат, который переходит к нынешнему заместителю председателя фракции Александру Вилкулу.

      "На оппозиционном фланге можно наблюдать интересную тенденцию взаимных перетоков голосов: Юрий Бойко, который еще вчера претендовал на роль единого лидера от оппозиции, начинает терять свой электорат, который плавно перетекает к Александру Вилкулу", – пишет политолог Кость Бондаренко в аналитическом материале для "Обозревателя".

      По мнению эксперта, интересно, что Бойко – единственный из украинских политиков, который не передавал свой рейтинг политической силы, а подпитывался за счет политической силы: на президентских выборах 2014 года за Юрия Бойко проголосовали 0,19% избирателей, но, став сопредседателем партии "Оппозиционный блок", Бойко практически сразу же получил стартовый рейтинг на уровне около 10%.

      "Уйдя из Оппозиционного блока", Бойко за считанные недели опустил рейтинг до 4,6%, при этом начал расти рейтинг у представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула (3,1% общий результат, 4,5% от тех, кто определился) – это при том, что Вилкул еще не сделал заявление о своем выдвижении", отмечает политолог.

      "Продолжаем наблюдать и информировать дальше. В ближайшее время мы с исполнителями данного исследования – молодой и амбициозной социологической группой – выступим с более глубоким отчетом, учитывая и те тенденции, которые прослеживаются на фоне введения военного положения в стране, страстей вокруг Томоса и некоторых прогнозируемых политических скандалов", – подытожил эксперт.

      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционный блок Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
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