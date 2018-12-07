Кость Бондаренко презентував результати дослідження нової соціології

Екс-лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко починає втрачати свій електорат, який переходить до нинішнього заступника голови фракції Олександра Вілкула.

"На опозиційному фланзі можна спостерігати цікаву тенденцію взаємних перетоків голосів: Юрій Бойко, який ще вчора претендував на роль єдиного лідера від опозиції, починає втрачати свій електорат, який плавно перетікає до Олександра Вілкула", – пише політолог Кость Бондаренко в аналітичному матеріалі для "Обозревателя".

На думку експерта, цікаво, що Бойко – єдиний з українських політиків, який не передавав свій рейтинг політичної сили, а підживлювався за рахунок політичної сили: на президентських виборах 2014 року за Юрія Бойка проголосували 0,19% виборців, але, ставши співголовою партії "Опозиційний блок", Бойко практично відразу ж отримав стартовий рейтинг на рівні близько 10%.

"Пішовши з Опозиційного блоку", Бойко за лічені тижні впустив рейтинг до 4,6%, при цьому почав рости рейтинг у представника "Опозиційного блоку "Олександра Вілкула (3,1% загальний результат, 4,5% від тих, хто визначився) – це при тому, що Вілкул ще не зробив заяву про своє висунення", зазначає політолог.

"Продовжуємо спостерігати і інформувати далі. Найближчим часом ми з виконавцями даного дослідження – молодою і амбітною соціологічною групою – виступимо з більш глибоким звітом, враховуючи і ті тенденції, які простежуються на тлі введення воєнного стану в країні, пристрастей навколо Томосу і деяких прогнозованих політичних скандалів", – підсумував експерт.