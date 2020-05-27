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Коста-Рика первой в Центральной Америке разрешили однополые браки

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Коста-Рика разрешили однополые браки – новости
Свадьба в Коста-Рике / AFP

В Коста-Рике 26 мая вступил в действие закон об однополых браках. Сразу после начала его действия, несмотря на карантин, первые пары узаконили свои отношения.

Как сообщает BBC, Коста-Рика – первое государство в Центральной Америке, которое узаконило однополые браки. Сразу же после полуночи 26 мая первая однополая пара заключила брак.

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Воспользоваться нововведением первыми успела лесбийская пара. Несмотря на карантин, который действует в стране, они даже сыграли небольшую свадьбу. Церемонию брака транслировали на телевидении как продолжение программы о равенстве браков.

Коста Рика
Первая пара, которая воспользовалась правом однополого брака в Коста-Рике / Фото AFP

Президент Коста-Рики Кальвас Альварадо Кесада в своем твиттере поддержал однополые пары и подчеркнул, что они имеют такие же права на брак, как и гетеросексуальные пары.

Он написал, что сострадание и любовь должны быть руководящими принципами, которые позволят двигаться вперед и строить страну, в которой найдется место для всех.

Однако, такое решение в стране не восприняли одинаково оптимистично. Некоторые религиозные группы выступили против этого шага, и более 20 законодателей в парламенте попытались отложить действие закона.

Где разрешены однополые браки?На сегодня регистрация таких браков узаконена в 28 странах (с некоторыми исключениями), это: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, Португалия, Тайвань, Финляндия.

Однополые браки на западном полушарии разрешены в США, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Уругвае и некоторых частях Мексики.

Автор: Вероника Климская
Теги: Латинськая Америка Брак ЛГБТ
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