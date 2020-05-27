Коста-Рика першою в Центральній Америці дозволила одностатеві шлюби

У Коста-Риці 26 травня вступив у дію закон про одностатеві шлюби. Одразу з після початку його чинності, незважаючи на карантин, перші пари узаконили свої стосунки.

Як повідомляє BBC, Коста-Рика – перша держава у Центральній Америці, яка узаконила одностатеві шлюби. Одразу ж після півночі 26 травня перша одностатева пара уклала шлюб.

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Скористатися нововведенням першими встигла лесбійська пара. Попри карантин, який діє у країні, вони навіть зіграли невелике весілля. Церемонію шлюбу транслювали на телебаченні як продовження програми про рівність шлюбів.



Перша пара, яка скористалася правом одностатевого шлюбу у Коста-Риці / Фото AFP

Президент Коста-Рики Кальвас Альварадо Кесада у своєму твіттері підтримав одностатеві пари та наголосив, що вони мають такі ж права на шлюб, як і гетеросексуальні пари.

Він написав, що співчуття і любов повинні бути керівними принципами, які дозволять рухатися вперед і будувати країну, в якій знайдеться місце для всіх.

Однак, таке рішення у країні не сприйняли однаково оптимістично. Деякі релігійні групи виступили проти цього кроку, і більше 20 законодавців у парламенті спробували відкласти дію закону.

Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario. Hoy celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas. Que sean la empatía y el amor la brújula que nos permita salir adelante y construir un país donde quepamos todas las personas — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

Де дозволені одностатеві шлюби? На сьогодні реєстрацію таких шлюбів узаконено у 28 країнах (з деякими винятками), це: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Португалія, Тайвань, Фінляндія.



Одностатеві шлюби на західній пів кулі дозволені в США, Аргентині, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Уругваї та деяких частинах Мексики.