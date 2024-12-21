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К теме Неоготической розе было 120 лет: Россия повредила Николаевский костел в Киеве

Момент удара по Николаевскому костелу

Утром 20 декабря 2024 года Россия атаковала Николаевский костел в Киеве. В момент атаки там продолжалось богослужение. К счастью, верующие успели спуститься в укрытие, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги. На момент вражеского удара в костеле находилось 20 человек вместе со священником.

Когда есть тревога, то все собираются в подвальном помещении костела. Туда также приходят жители из близлежащих домов. У нас там все хорошо обустроено,

– рассказал настоятель римско-католического прихода святого Николая, отец Павел Вышковский.

Удар по Николаевскому костелу: смотрите видео

В результате российской атаки в костеле Святого Николая костеле поврежден фасад и центральная витражная композиция в форме готической розы. Также из башен вылетело стекло. Всего в радиусе 600 метров от костела нет уцелевших домов.

Взрывная волна также разрушила оконные рамы лестничных клеток, которые ведут к шпилям – северной и южной башен, известных как Крестоцветы.