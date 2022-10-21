Соответствующую информацию сообщил телеграм-канал, ссылаясь на рапорт оккупанта, который написал все проблемные вопросы, сообщает 24 канал. У него там не менее 17 пунктов.

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Оккупанты жалуются из-за отсутствия техники

Российский оккупант 331 парашютно-десантного полка написал в своем рапорте "о пробемных вопросах", что у них:

осталось 5 бронетранспортеров из штатных 104;

8 артиллерийских систем на полк;

нет дальнобойных снарядов. Из 400 нужных снарядов, они получают всего 80;

нет противотанковых средств;

малое количество ночных прицелов, тепловизоров, квадрокоптеров, радиостанций и т.д.



Российские оккупанты жалуются из-за отсутствия техники

Также враг написал в рапорте, что у них по меньшей мере 80 подтвержденных погибших солдат и 20 офицеров.

Что известно о деятельности вражеского полка

Российский 331 воздушно-десантный полк из российской Костромы поначалу безуспешно пытался взять Гостомельский аэропорт.

Впоследствии он также неудачно участвовал в боях в Киевской области, в частности в Буче.

После неудач в Киевской области их перебросили в город Изюм Харьковской области. То есть оккупанты неудачно и безуспешно помигрировали по Украине, понесли потери и теперь описывают свои проблемы руководству.

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