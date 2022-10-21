Жизнь за пределами цивилизации

Ведь как, думал москаль, все будет. Доблестная и непобедимая российская армия во всем своем великолепии, играючи, крушит слабую украинскую армию и освобождает заждавшихся их украинцев от гнета нацизма.

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Но украинцы почему-то начали оказывать сопротивление и "освобождаться" не захотели. Они стали сопротивляться, сочинять песни и не морщась делиться фотографиями убитой русни. Скидываться деньгами на все, что надо армии, дерзить международным авторитетам и гонять на отжатых танках, подтянутых к их позициям тракторами.

Рядовому москалю, жадно впитывающего потоки дерьма стекающие в его мозг из телевизора объяснили, что сложность в том, что украинцы зомбированы и не понимают того, как хорошо жить вместе с Россией. Довод так себе, подумал москаль, оглянувшись на продавленный диван и хромую табуретку, но поверил.

Потом, чтобы объяснить тотальное поражение на фронте руссо-государство выдумало миф о том, что в Украине воюет НАТО. Вот все НАТО съехалось в страну и е**шит русских витязей сутки напролет. Конечно, громогласно вещало дерьмо из телевизора, силы не равны и мы не можем быстро снова загнать всю эту западную нечисть в бутылку от Hennessy XO, откуда она вылезла. Москаль поверил и в это. Ведь действительно, не может одна, пусть и великая Россия, но одна же, гнать кучу стран взашей. Она просто физически устанет бежать.

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"Подарки" для охлоса

А дальше началось то, что москалю совсем перестало нравиться. “Частичная мобилизация”, когда начали тотально грести в армию всех тех, кто не успел выехать из страны. И не важно, слепой ты, кривой или дурной со справкой. Появились похоронки. Пошли какие-то странные присоединения территорий, когда с пафосом они "присоединяются", но потом покидаются в панике российскими войсками. Список друзей государства начал пополняться какими-то сомнительными типами в черных чалмах, дающих "второй армии мира" почему-то оружие ("у нас же своего до х*я должно быть?", удивляется москаль).

И потом объявили военное положение. А, значит, теперь любой вояка может отжать у москаля машину; любой начальник заставить работать дольше; любой просто м*дак настучать за неблагонадежность. И много еще чего. Москаль начал чувствовать, что государство своим х**м начало водить по его спине. “Но ведь не так должно быть! Мы должны побеждать. Идти вперед, все должны радоваться, а жизнь наша улучшаться! Я хочу чувствовать вкус победы!"

Москаль так и не понял главного. Его направляли смотреть вперед, наблюдать за тем, что творится за границей, ровно для того, чтобы со всей силой тр*хнуть сзади в тот момент, когда он потеряет бдительность, увлеченно разглядывая "так что там у хохлов". Москаль проспал и даже не понял, что война ведь не только в Украине идет, она давно живет в его доме и, скалясь, качается на той самой хромой табуретке.

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И отыгрываться за поражения на поле боя россвласть будет на нем, на москале, потому что больше отыгрываться не на ком. Что прикрываясь словами про обеспечение безопасности и заботе о жизни, москалей садят на еще более короткий поводок, фактически переводя его на правовые хлеб и воду.

Х*й российской власти уже в рядовой москальской ж*пе. Дальше пойдут фрикции. И чем сильнее будут поражения на фронте, тем сильнее россвласть будет тр*хать свой "народ-победитель".

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