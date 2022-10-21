Команда ликвидированных

Заместителя командира авиационной эскадрильи 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (военная часть 33310, Шайковка) майора Скворцова Алексея Геннадиевича.

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23 марта 2021 года на только вернувшемся после модернизации самолёте Ту-22М3-01 проходил первый плановый учебный полет, для которого сформировали экипаж из лучших пилотов:

командир корабля – заместитель командира авиационной эскадрильи майор Скворцов Алексей Геннадиевич;

помощник командира корабля – командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковник Белослюдцев Вадим Владимирович;

штурман-навигатор – штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Султанов Денис Дамирович;

штурман-оператор – старший инструктор-штурман 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава подполковник Подсобляев Александр Анатольевич.

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Карьерист идет по трупам

Так как Скворцов уже летал на модернизированных Ту-22М3-01 во время нанесения ударов по Сирии, то именно он был назначен на полет командиром корабля, а не его командир Белослюдцев.

Получив возможность покомандовать своим командиром, Скворцов сразу начал пользоваться своей "властью" во время предполетной подготовки в кабине самолета на стоянке, чем сильно разозлил Белослюдцева. Разгорелся скандал, в результате которого командир корабля включил тумблер принудительного катапультирования, тем самым активировав систему аварийного покидания в самолете и убив весь экипаж. Сам Скворцов как ни в чем не бывало спустился с самолета по лестнице и покинул аэродром.

Поскольку такие "специалисты" российским ВВС нужны, то убийство троих товарищей по службе Скворцову простили, обязав вместо этого без вопросов наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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