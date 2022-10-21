Команда ліквідованих

Заступника командира авіаційної ескадрильї 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина 33310, Шайковка) майора Скворцова Олексія Геннадійовича.

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23 березня 2021 року на літаку Ту-22М3-01, який тільки повернувся після модернізації, відбувався перший плановий навчальний політ, для якого сформували екіпаж з кращих пілотів:

командир корабля – заступник командира авіаційної ескадрильї майор Скворцов Олексій Геннадійович;

помічник командира корабля – командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку полковник Білослюдцев Вадим Володимирович;

штурман-навігатор – штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку майор Султанов Денис Дамірович;

штурман-оператор – старший інструктор-штурман 43 Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу підполковник Підсобляєв Олександр Анатолійович.

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Кар'єрист іде по трупах

Оскільки Скворцов вже літав на модернізованих Ту-22М3-01 під час нанесення ударів по Сирії, то саме його призначили на політ командиром корабля, а не його командир Білослюдцев.

Отримавши можливість покомандувати своїм командиром, Скворцов одразу почав користуватися своєю "владою" під час передпольотної підготовки в кабіні літака на стоянці, чим сильно розлютив Білослюдцева. Спалахнув скандал, внаслідок якого командир корабля включив тумблер примусового катапультування, тим самим активувавши систему аварійного залишення в літаку і вбивши весь екіпаж. Сам же Скворцов ніби й нічого не було спустився з літака драбиною і залишив аеродром.

Оскільки такі "фахівці" російським ВПС потрібні, то вбивство трьох товаришів-співслужбовців Скворцову пробачили, зобов'язавши натомість без питань завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

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