Убийственная статистика
Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Это самая частая форма рака у женщин. Число случаев рака молочной железы ежегодно растет.
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Простые правила, спасающие жизнь
Следует отметить, что статистика последних лет говорит о том, что процент людей, излечивающихся от рака молочной железы, увеличивается. Смертность снижается благодаря ранней диагностике и оптимальному методу использования комплекса терапии.
С началом военных действий на территории нашего государства в 2022 году многие пациенты столкнулись с проблемами. Ведь некоторые регионы попали в оккупацию, соответственно, осуществлять лечение или профилактическое исследование стало почти невозможным. Часть женщин выехала за пределы нашей страны, и не всегда у них есть возможность осуществить профилактический осмотр.
Лучшее лечение любой болезни – это профилактика. Поэтому специалисты рекомендуют с 18 лет самообследование грудных желез ежемесячно. С 25 до 40 лет рекомендуется осмотр у маммолога и УЗИ грудных желез ежегодно. После 40 лет и до 50-ти – скрининговая маммография один раз в два года. После 50-ти лет – скрининговая маммография ежегодно.
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Конечно, может быть вопрос, а куда идти, если я хочу пройти проверку. Для этого вам необходимо обратиться к семейному врачу, который выпишет направление на прохождение диагностики.
Необходимо также осуществлять самообследование молочных желез раз в месяц. Первые признаки, на которые женщинам следует обращать внимание:
- образование или уплотнение в грудных железах;
- изменение контура или формы грудных желез;
- втягивание соска грудной железы, кровяные выделения из соска;
- изменение состояния кожи, втягивание кожи на определенном промежутке;
- увеличение подмышечных лимфатических узлов.
Что приближает болезнь
Для предупреждения развития онкопатологий необходимо помнить о профилактических мерах, направленных на соблюдение основных правил здорового образа жизни: рациональное питание, нормализация веса, отказ от вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя), физические нагрузки в соответствии с возрастной категорией, длительное грудное вскармливание, нормальный ночной сон.
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Поэтому каждый год в октябре мы обращаем внимание на проблемы заболевания раком молочной железы у женщин. Сейчас во время войны важно помнить, что болезни никто не отменял. Напротив, когда происходит много стрессовых событий, это все сказывается на нашем организме. Поэтому я обращаюсь к женщинам – не пренебрегайте своим здоровьем. Проходите плановый осмотр у маммолога. Это такие простые вещи, которые берегут вам жизнь. Будьте здоровы!
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