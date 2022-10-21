Убийственная статистика

Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Это самая частая форма рака у женщин. Число случаев рака молочной железы ежегодно растет.

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Ежегодно от этого недуга погибает примерно полмиллиона женщин во всем мире. В 2020 году в Украине зафиксировали 12 824 новых случаев рака молочной железы, из которых 88 – у мужчин, остальные – женщины. Раннее диагностирование, то есть на I – II стадии заболевания, увеличивает шансы на полное выздоровление значительно меньшими силами. Однако, когда болезнь находится на III или IV стадии, то лечение более агрессивно, процесс гораздо более длительный. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ – ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Простые правила, спасающие жизнь

Следует отметить, что статистика последних лет говорит о том, что процент людей, излечивающихся от рака молочной железы, увеличивается. Смертность снижается благодаря ранней диагностике и оптимальному методу использования комплекса терапии.

С началом военных действий на территории нашего государства в 2022 году многие пациенты столкнулись с проблемами. Ведь некоторые регионы попали в оккупацию, соответственно, осуществлять лечение или профилактическое исследование стало почти невозможным. Часть женщин выехала за пределы нашей страны, и не всегда у них есть возможность осуществить профилактический осмотр.

Лучшее лечение любой болезни – это профилактика. Поэтому специалисты рекомендуют с 18 лет самообследование грудных желез ежемесячно. С 25 до 40 лет рекомендуется осмотр у маммолога и УЗИ грудных желез ежегодно. После 40 лет и до 50-ти – скрининговая маммография один раз в два года. После 50-ти лет – скрининговая маммография ежегодно.

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Конечно, может быть вопрос, а куда идти, если я хочу пройти проверку. Для этого вам необходимо обратиться к семейному врачу, который выпишет направление на прохождение диагностики.

Необходимо также осуществлять самообследование молочных желез раз в месяц. Первые признаки, на которые женщинам следует обращать внимание:

образование или уплотнение в грудных железах;

изменение контура или формы грудных желез;

втягивание соска грудной железы, кровяные выделения из соска;

изменение состояния кожи, втягивание кожи на определенном промежутке;

увеличение подмышечных лимфатических узлов.

Что приближает болезнь

Для предупреждения развития онкопатологий необходимо помнить о профилактических мерах, направленных на соблюдение основных правил здорового образа жизни: рациональное питание, нормализация веса, отказ от вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя), физические нагрузки в соответствии с возрастной категорией, длительное грудное вскармливание, нормальный ночной сон.

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По данным ВОЗ, 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире вызван употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также физической инертностью.

Поэтому каждый год в октябре мы обращаем внимание на проблемы заболевания раком молочной железы у женщин. Сейчас во время войны важно помнить, что болезни никто не отменял. Напротив, когда происходит много стрессовых событий, это все сказывается на нашем организме. Поэтому я обращаюсь к женщинам – не пренебрегайте своим здоровьем. Проходите плановый осмотр у маммолога. Это такие простые вещи, которые берегут вам жизнь. Будьте здоровы!

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