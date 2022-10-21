Життя за межами цивілізації

Бо як, думав москаль, усе буде. Доблесна і непереможна російська армія у всій своїй пишноті, граючи, трощить слабку українську армію і звільняє українців, які їх зачекалися, від гніту нацизму.

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Але українці чомусь почали чинити опір та "звільнятися" не захотіли. Вони почали чинити опір, складати пісні й не кривлячись ділитися фотографіями вбитої русі. Скидатися грошима на все, що треба армії, зухвало відповідати міжнародним авторитетам і ганяти на віджатих танках, підтягнутих до їхніх позицій тракторами.

Пересічному москалю, який жадібно вбирає потоки лайна, що стікають у його мозок з телевізора, пояснили, що складність у тому, що українці зомбовані й не розуміють того, як добре жити разом з Росією. Доказ так собі, подумав москаль, озирнувшись на продавлений диван і кульгавий табурет, але повірив.

Потім, щоб пояснити тотальну поразку на фронті, руссо-держава вигадала міф про те, що в Україні воює НАТО. Ось все НАТО з'їхалося в країну і ї**шить російських витязів цілодобово. Звичайно, гучно мовило лайно з телевізора, сили не рівні, й ми не можемо швидко знову загнати всю цю західну нечисть у пляшку від Hennessy XO, звідки вона вилізла. Москаль повірив і в це. Адже справді, не може одна, нехай і велика Росія, але сама ж, гнати купу країн у шию. Вона просто фізично втомиться бігти.

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"Подарунки" для охлосу

А далі почалося те, що москалю зовсім не подобалося. "Часткова мобілізація", коли почали тотально веслувати в армію всіх тих, хто не встиг виїхати з країни. І неважливо, сліпий ти, кривий чи дурний з довідкою. З'явилися похоронки. Пішли якісь дивні приєднання територій, коли з пафосом вони приєднуються, але потім залишаються в паніці російськими військами. Список друзів держави почав поповнюватися якимись сумнівними типами в чорних чалмах, що дають "другій армії світу" чомусь зброю ("у нас же свого до х** має бути?”, дивується москаль).

І потім оголосили воєнний стан. Отже, тепер будь-який вояка може віджати у москаля машину; будь-який начальник змусити працювати довше; будь-який просто м*дак настукати за неблагонадійність. І багато чого. Москаль почав відчувати, що держава своїм х**м почала водити по його спині. "Але ж не так має бути! Ми маємо перемагати. Іти вперед, всі повинні радіти, а життя наше покращуватися! Я хочу відчувати смак перемоги!"

Москаль так і не зрозумів головного. Його спрямовували дивитися вперед, спостерігати за тим, що коїься за кордоном рівно для того, щоб з усією силою тр*хнути ззаду в той момент, коли він втратить пильність, захоплено розглядаючи "так що там у х*хлів". Москаль проспав і навіть не зрозумів, що війна не тільки в Україні йде, вона давно живе в його будинку і, вишкірившись, гойдається на тій самій кульгавій табуретці.

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І відіграватися за поразки на полі бою росвлада буде на ньому, на москалі, бо більше відіграватись нема на кому. Що, прикриваючись словами про забезпечення безпеки та турботу про життя, москалів садять на ще коротший повідець, фактично переводячи його на правові хліб та воду.

Х** російської влади вже в пересічній москальській д*пі. Далі підуть фрикції. І чим сильнішими будуть поразки на фронті, тим сильніше росвлада тр*хатиме свій "народ-переможець".

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