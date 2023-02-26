Пушистый разведчик вызвал волну мемов и шуток в сети. 24 Канал собрал для вас самые лучшие из них.
Интересно Главный кот-разведчик страны, – Буданов показал четырехлапого, живущего в ГУР
Красноречивая внешность кота
В первую очередь, пользователи сети решили шутить о том, что именно Гюнтер является руководителем украинской разведки.
Как Буданов представлял Гюнтера / Скриншот
Не можем не согласиться / Скриншот
Кто старше в ГУР МО: смотрите видео
А что это горит? А, это пропагандисты подгорают / Скриншот
У Гюнтера сложное прошлое / Скриншот
Гюнтер был агентом ГУР МО в УПЦ МП? / Скриншот
Напомним Имеет право на анонимность: сеть обсуждает заблюренного кота с фото обысков СБУ в УПЦ МП
Кот Гюнтер vs пес Патрон
Украинцы очень любят медийных животных, например пса Патрона. Поэтому после появления Гюнтера в сети стали шутить о конкуренции главного разведчика и главного сапера.
Самый милый дуэт Украины / Скриншот
Такова она, новая философия / Скриншот
Песня о псе Патроне зазвучала иначе / Скриншот
Вопрос до сих пор актуален / Скриншот
Красноречивая внешность главного кота-разведчика
Многие пользователи обратили внимание на красноречивый облик Гюнтера, увидев в его белом пятне на лице, скажем так, один жест.
Красноязычный облик Гюнтера / Скриншот
Гюнтер – грозный агент ГУР МО / Скриншот
Вместо тысячи слов / Скриншот
Что известно о Гюнтере
Кирилл Буданов рассказал, что Гюнтер родился и живет на территории ГУР МО. Руководитель разведки согласился со словами Дмитрия Комарова о том, что этот "кот – не простой, а стратегический", поскольку знает больше государственных тайн, чем любой другой пушист в нашем государстве. Более того, он более "образован" по делам ГУР, чем любой рядовой гражданин.
А еще Гюнтер пережил ракетный удар по зданию ГУР МО.