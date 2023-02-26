Пухнастий розвідник викликав хвилю мемів та жартів у мережі. 24 Канал зібрав для вас найкращі із них.

Цікаво Головний кіт-розвідник країни, – Буданов показав чотирилапого, який живе в ГУР

Красномовна зовнішність кота

Найперше користувачі мережі вирішили жартувати про те, що саме Гюнтер є керівником української розвідки.



Як Буданов представляв Гюнтера / Скриншот



Не можемо не погодитися / Скриншот

Хто старший в ГУР МО: дивіться відео



Ой, а що це горить? А, це пропагандисти підгорають / Скриншот



У Гюнтера складне минуле / Скриншот



Гюнтер був агентом ГУР МО в УПЦ МП? / Скриншот

Нагадаємо Має право на анонімність: мережа обговорює заблюреного кота з фото обшуків СБУ в УПЦ МП

Кіт Гюнтер vs пес Патрон

Українці дуже люблять медійних тварин, наприклад пса Патрона. Тому після появи Гюнтера у мережі почали жартувати про конкуренцію головного розвідника та головного сапера.



Наймиліший дует України / Скриншот



Така вона, нова філософія / Скриншот



Пісня про пса Патрона зазвучала інакше / Скриншот



Питання досі актуальне / Скриншот

Красномовна зовнішність головного кота-розвідника

Чимало користувачів звернули увагу на красномовну зовнішність Гюнтера, побачивши у його білій плямі на обличчі, скажімо так, один жест.



Красномовна зовнішність Гюнтера / Скриншот



Гюнтер – грізний агент ГУР МО / Скриншот



Замість тисячі слів / Скриншот

Що відомо про Гюнтера

Кирило Буданов розповів, що Гюнтер народився і живе на території ГУР МО. Керівник розвідки погодився зі словами Дмитра Комарова про те, що цей "кіт – не простий, а стратегічний", оскільки знає більше державних таємниць, ніж будь-який інший пухнастик у нашій державі. Ба більше, він "освіченіший" у справах ГУР, аніж будь-який пересічний громадянин.

А ще Гюнтер пережив ракетний удар по будівлі ГУР МО.