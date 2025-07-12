Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что именно поэтому Келлогу стоит разведать ситуацию. Пока остается ожидать, с кем он будет встречаться.

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Какова цель недельного визита Келлога в Украину?

По словам политолога, спецпредставитель Трамп едет в Украину, чтобы обрисовать для США всю картину того, что здесь происходит и узнать позицию разных сторон внутри нашей страны.

Кроме этого, сейчас в Риме находятся официальная украинская делегация и активисты. Они выступают с противоположными позициями. Последние отмечают, что, что, в частности, европейцы должны вмешаться в вопрос коррупции в Украине.

Это очень плохой сигнал для нас. С начала полномасштабной войны мы ничего подобного не видели,

– подчеркнул он.

Денисенко добавил, что важно будет наблюдать, какие именно встречи будет иметь Келлог в Украине. Ведь он также будет узнавать, на какие уступки будет готов пойти Киев сегодня по войне с Россией.

Вероятно, он будет передавать эту информацию в Вашингтон на фоне того, что Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

Кстати, 9 июля в Риме уже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Келлога. Они обсудили усиление украинской ПВО и ситуацию на фронте.