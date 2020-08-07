Кот Палмерстон 4 года работал в Министерстве иностранных дел Великобритании – он ловил мышей в здании. Стало известно, что кот пошел на официальную пенсию.

Об этом говорится в письме, которое опубликовали на странице кота в твиттере.

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Кот 4 года занимал должность главного охотника за крысами в МИД Великобритании. "Настало время выйти на пенсию и немного отдохнуть", – написал Палмерстон на странице.

Известно, что теперь кот будет жить в загородном доме.

Кот Палмерстон в МИД: что известно