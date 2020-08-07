Кот, который работал в британском МИД, официально вышел на пенсию
Кот Палмерстон 4 года работал в Министерстве иностранных дел Великобритании – он ловил мышей в здании. Стало известно, что кот пошел на официальную пенсию.
Об этом говорится в письме, которое опубликовали на странице кота в твиттере.
Интересно Кот из офиса премьера Британии подрался с "коллегой" из МИД: фото
Кот 4 года занимал должность главного охотника за крысами в МИД Великобритании. "Настало время выйти на пенсию и немного отдохнуть", – написал Палмерстон на странице.
Известно, что теперь кот будет жить в загородном доме.
Кот Палмерстон в МИД: что известно
- Палмерстон родом из Баттерси, южного района Лондона.
- Работать в британском МИД ему пришлось в 2016 году. Тогда ему создали личную страницу в твиттере. Стоит отметить, что пользователь достаточно активен в соцсети. За ним уже следят более 105 тысяч человек.
- Известно, что во время работы Палмерстон конфликтовал с котом Ларри, своим коллегой, который охотится за крысами в резиденции британских премьеров.