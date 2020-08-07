Кіт Палмерстон 4 роки працював у Міністерстві закордонних справ Великої Британії – він ловив мишей у будівлі. Стало відомо, що кіт пішов на офіційну пенсію.

Про це йдеться у листі, який опублікували на сторінці кота у твітері.

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Кіт 4 роки перебував на посаді головного мисливця за щурами в МЗС Великої Британії. "Настав час вийти на пенсію й трішки відпочити", – написав Палмерстон на сторінці.

Відомо, що тепер кіт житиме у заміському будинку.

Кіт Палмерстон у МЗС: що відомо