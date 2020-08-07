Кіт, який працював у британському МЗС, офіційно вийшов на пенсію
Кіт Палмерстон 4 роки працював у Міністерстві закордонних справ Великої Британії – він ловив мишей у будівлі. Стало відомо, що кіт пішов на офіційну пенсію.
Про це йдеться у листі, який опублікували на сторінці кота у твітері.
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Кіт 4 роки перебував на посаді головного мисливця за щурами в МЗС Великої Британії. "Настав час вийти на пенсію й трішки відпочити", – написав Палмерстон на сторінці.
Відомо, що тепер кіт житиме у заміському будинку.
Кіт Палмерстон у МЗС: що відомо
- Палмерстон родом із Баттерсі, південного району Лондона.
- Працювати у британському МЗС йому довелось у 2016 році. Тоді йому створили особисту сторінку у твітері. Варто зазначити, що користувач досить активний у соцмережі. За ним вже слідкують понад 105 тисяч людей.
- Відомо, що під час роботи Палмерстон конфліктував з котом Леррі, своїм колегою, який полює за щурами в резиденції британських прем'єрів.