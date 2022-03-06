В своем инстаграме, на который сейчас подписаны более миллиона пользователей со всего мира, он выложил фото и видео с бомбардировкой мирного населения российскими военными.
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Кот Степан призвал остановить войну
Мы живы! Люди, прекратите войну! Российская армия продолжает бомбить мирное население Украины,
– подчеркнул он в публикации.
Подписчики кота Степана выразили ему и всей Украине свою поддержку:
- "Мы так волновались, когда видели, что происходит. Берегите себя. Мы с вами";
- "Степан, береги себя, пожалуйста";
- "Я рад видеть, что ты в безопасности. Боже, останови эту войну";
- "Финляндия поддерживает вас";
- "Это должно прекратиться немедленно";
- "Будьте сильными! Слава Украине!"
Кот Степан призвал людей прекратить войну России против Украины:
Накануне у кота Степана появилось несколько публикаций, в которых он отметил, что Украина не хочет войны.
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