На своєму інстаграмі, на який зараз підписані понад мільйон користувачів з усього світу, він виклав фото та відео з бомбардуванням мирного населення російськими військовими.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Кіт Степан закликав зупинити війну
Ми живі! Люди, припиніть війну! Російська армія продовжує бомбити мирне населення України,
– наголосив він у публікації.
Підписники кота Степана висловили йому та всій Україні свою підтримку:
- "Ми так хвилювалися, коли бачили, що відбувається. Бережіть себе. Ми з вами";
- "Степан, бережи себе, будь ласка";
- "Я радий бачити, що ти в безпеці. Боже, зупини цю війну";
- "Фінляндія підтримує вас";
- "Це повинно припинитися негайно";
- "Будьте сильними! Слава Україні!".
Кіт Степан закликав людей припинити війну Росії проти України:
Напередодні у кота Степана з'явилося кілька публікацій, в яких він наголосив на тому, що Україна не хоче війни.
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