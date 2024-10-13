Так, кот Василий прибыл прямо с украинских позиций в Серебрянском лесу, что в Луганской области.

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Кот Василий направляется на отдых

В Укрзализныце показали их пушистого пассажира – Василий находился в Серебрянском лесу вместе с бригадой "Буревій" более года. Сейчас же он вместе со своим хозяином едет в "Интерсити".

Спокойно и уверенно кот Вася шагает салоном вагона, ведь он тоже часть нашей обороны,

– указали в компании.

Отмечается, что военный с животным направляется из Краматорска в Киев – на короткий отдых.

Кот Василий шагает вагоном Укрзализныци: смотрите видео

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