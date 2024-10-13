Так, кот Василий прибыл прямо с украинских позиций в Серебрянском лесу, что в Луганской области.
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Кот Василий направляется на отдых
В Укрзализныце показали их пушистого пассажира – Василий находился в Серебрянском лесу вместе с бригадой "Буревій" более года. Сейчас же он вместе со своим хозяином едет в "Интерсити".
Спокойно и уверенно кот Вася шагает салоном вагона, ведь он тоже часть нашей обороны,
– указали в компании.
Отмечается, что военный с животным направляется из Краматорска в Киев – на короткий отдых.
Кот Василий шагает вагоном Укрзализныци: смотрите видео
Пользователи сети также оценили пушистого защитника и засыпали его комплиментами:
- "Хочу быть таким уверенным в жизни как этот кот"
- "Какой серьезный Кис! Походка как у генерала"
- "А Василий такой, на подполковника как минимум тянет, деловой"
- "Это не котик, это Кот-Ветеран! С уверенной походкой, почтенными усами и сердитым дерзким взглядом!"