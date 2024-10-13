Так, кіт Василь прибув прямо з українських позицій у Серебрянському лісі, що у Луганській області.
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Кіт Василь прямує на відпочинок
В Укрзалізниці показали їх пухнастого пасажира – Василь перебував у Серебрянському лісі разом з бригадою "Буревій" понад рік. Зараз же він разом з своїм господарем їде в "Інтерсіті".
Спокійно і впевнено кіт Вася крокує салоном вагона, адже він теж частина нашої оборони,
– вказали у компанії.
Зазначається, що військовий з тваринкою прямує з Краматорська до Києва – на короткий відпочинок.
Кіт Василь крокує вагоном Укрзалізниці: дивіться відео
Користувачі мережі також оцінили пухнастого захисника та засипали його компліментами:
- "Хочу бити таким впевненим в житті як цей кіт"
- "Який серйозний Киць! Походка як в генерала"
- "А Василь такий, на підполковника як мінімум тягне, діловий"
- "Це не котик, це Кіт-Ветеран! Із впевненою ходою, поважними вусами і сердитим зухвалим поглядом!"