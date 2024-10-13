Так, кіт Василь прибув прямо з українських позицій у Серебрянському лісі, що у Луганській області.

Дивіться також Військовий з собакою спав у тамбурі, бо його нібито не пустили в купе: Укрзалізниця відреагувала

Кіт Василь прямує на відпочинок

В Укрзалізниці показали їх пухнастого пасажира – Василь перебував у Серебрянському лісі разом з бригадою "Буревій" понад рік. Зараз же він разом з своїм господарем їде в "Інтерсіті".

Спокійно і впевнено кіт Вася крокує салоном вагона, адже він теж частина нашої оборони,

– вказали у компанії.

Зазначається, що військовий з тваринкою прямує з Краматорська до Києва – на короткий відпочинок.

Кіт Василь крокує вагоном Укрзалізниці: дивіться відео

Користувачі мережі також оцінили пухнастого захисника та засипали його компліментами: