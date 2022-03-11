Прогремели 3 взрыва, по предварительной информации, это были крылатые ракеты. Окончательную информацию, в частности откуда именно выпустили ракеты, еще устанавливают военные. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Луцка Игорь Полищук.

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Котельные были отключены, – мэр Луцка

К сожалению, в результате обстрела есть один погибший. Информация о количестве пострадавших еще уточняется, на месте работает ГСЧС.

"Котельные не пострадали. Котельные, которые расположены неподалеку, были отключены по моему распоряжению по причинам безопасности. Сейчас мы будем их включать, чтобы продолжать подачу теплоэнергии в дома", – заявил Игорь Полищук.

Мэр Луцка подтвердил, что система оповещения тревоги, которую включают военные, не сработала. В то же время почему именно – непонятно, причину устанавливают.

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