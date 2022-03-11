Об этом написал в твиттере советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что враг снова наносит удары по большим городам Украины.

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В Луцке взрывы прогремели впервые

Взрывы впервые прозвучали в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днепр тоже атаковали,

– написал Подоляк.

Отметим, что взрывы в трех областных центрах прогремели утром 11 марта. Первыми об ударах сообщили в Луцке и Днепре, затем – в Ивано-Франковске. В западных городах, по предварительной информации, взрывы произошли возле аэродромов.

В Днепре враг атаковал жилищный сектор. Известно об 1 погибшем человеке. Последствия нападений ликвидируют.

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Смотрите обращение президента Зеленского от 10 марта:

Текст публикации Михаила Подоляка: