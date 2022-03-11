Про це написав у твітері радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що ворог знову завдає удари по великих містах України.

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У Луцьку вибухи пролунали вперше

Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували,

– написав Подоляк.

Зазначимо, що вибухи у трьох обласних центрах пролунали вранці 11 березня. Першими про удари повідомили в Луцьку та Дніпрі, згодом – в Івано-Франківську. У західних містах, за попередньою інформацією, вибухи стались біля аеродромів.

У Дніпрі ворог атакував житловий сектор. Відомо про щонайменше 1 загиблу людину. Наслідки нападів ліквідовують.

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Дивіться звернення президента Зеленського від 10 березня:

Текст публікації Михайла Подоляка:

Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.