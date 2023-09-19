Такое решение бывший чиновник принял после того, как у него забрали часть полномочий. Кабмин же решил уволить Котенко 19 сентября.

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Кабмин уволил уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал, что Кабинет Министров Украины уволил Олега Котенко с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Сам Олег Котенко рассказывал 13 сентября о том, что подаст в отставку из-за того, что Кабмин внес изменения в перечень полномочий Уполномоченного. Согласно нововведениям, обязанности Олега Котенко передали другим ведомствам.

Тогда экс-чиновник отметил, что он находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. Однако заверил, что сразу по возвращении подаст заявление об отставке.

Тогда Олег Котенко также отмечал, что уже продолжалась передача функционала Уполномоченного в Коорштаб по обращению с военнопленными, Генштаб ВСУ и МВД. Он пояснил, что номера горячих линий людям сообщат дополнительно.

Какие ведомства будут выполнять некоторые обязанности уполномоченного по пропавшим без вести

Так, переговоры со страной-агрессором о возвращении тел, переданы Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными,

– объяснял Котенко.

Кроме того, передадут и другие его обязанности. В частности:

деятельность поисковых групп – Генеральному штабу ВСУ;

работу с Единым реестром пропавших без вести – Министерству внутренних дел.

Кстати, 11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что они не планируют ликвидировать должность Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Там заверили, что обязанности решили передать потому, что указанные ведомства институционально лучше приспособлены для выполнения функций по пропавшим без вести.

Обратите внимание! 52-летний Олег Котенко является общественным деятелем и активным участником Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях в 2014 – 2017 и 2022 годах. На должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Минреинтеграции работал с 20 мая 2022 года.