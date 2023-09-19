Таке рішення колишній посадовець ухвалив після того, як у нього забрали частину повноважень. Кабмін же вирішив звільнити Котенка 19 вересня.

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Кабмін звільнив уповноваженого з питань зниклих безвісти

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав, що Кабінет Міністрів України звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Сам Олег Котенко розповідав 13 вересня про те, що подасть у відставку через те, що Кабмін вніс зміни до переліку повноважень Уповноваженого. Згідно з нововведеннями, обов'язки Олега Котенка передали іншим відомствам.

Тоді експосадовець зауважив, що він перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Проте запевнив, що відразу після повернення подасть заяву про відставку.

Тоді Олег Котенко також зазначав, що вже тривала передача функціонала Уповноваженого до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Він пояснив, що номери гарячих ліній людям повідомлять додатково.

Які відомства виконуватимуть деякі обов'язки уповноваженого з питань зниклих безвісти

Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими,

– пояснював Котенко.

Окрім того, передадуть й інші його обов'язки. Зокрема:

діяльність пошукових груп – Генеральному штабу ЗСУ;

роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти – Міністерству внутрішніх справ.

До речі, 11 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що вони не планують ліквідовувати посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Там запевнили, що обов'язки вирішили передати тому, що вказані відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти.

Зверніть увагу! 52-річний Олег Котенко є громадським діячем та активним учасником Революції Гідності, брав участь у бойових діях у 2014 – 2017 та 2022 роках. На посаді Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Мінреінтеграції працював з 20 травня 2022 року.