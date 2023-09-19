Таке рішення колишній посадовець ухвалив після того, як у нього забрали частину повноважень. Кабмін же вирішив звільнити Котенка 19 вересня.
Дивіться також Одна з українок перенесла у полоні два серцевих напади: її змушували дивитися, як катують сина
Кабмін звільнив уповноваженого з питань зниклих безвісти
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав, що Кабінет Міністрів України звільнив Олега Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Сам Олег Котенко розповідав 13 вересня про те, що подасть у відставку через те, що Кабмін вніс зміни до переліку повноважень Уповноваженого. Згідно з нововведеннями, обов'язки Олега Котенка передали іншим відомствам.
Тоді експосадовець зауважив, що він перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Проте запевнив, що відразу після повернення подасть заяву про відставку.
Тоді Олег Котенко також зазначав, що вже тривала передача функціонала Уповноваженого до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Він пояснив, що номери гарячих ліній людям повідомлять додатково.
Які відомства виконуватимуть деякі обов'язки уповноваженого з питань зниклих безвісти
Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими,
– пояснював Котенко.
Окрім того, передадуть й інші його обов'язки. Зокрема:
- діяльність пошукових груп – Генеральному штабу ЗСУ;
- роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти – Міністерству внутрішніх справ.
До речі, 11 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що вони не планують ліквідовувати посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Там запевнили, що обов'язки вирішили передати тому, що вказані відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти.