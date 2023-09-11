Про кричущий випадок розповіла Еліс Джилл Едвардс, спеціальна доповідачка ООН з питань катувань та інших форм жорстокого, нелюдського поводження, покарання чи дій, які принижують людську гідність.

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З жінки катуванням витиснули "зізнання"

Доповідачка повідомила, що жінка була готова підписати будь-який документ, аби припинити знущання, але після підписання такого "зізнання" її утримували ще 300 днів.

Еліс Джилл Едвардс наголосила, що катування з боку Росії під час війни проти України не є рідкісним чи випадковим явищем. Вона зауважила, що скоріше за все це організовані дії в рамках державної політики Росії для залякування, прищеплення страху, покарання або отримання інформації та зізнань.

Обсяг достовірних заяв про катування та інші акти нелюдського поводження, які вчиняються проти цивільних осіб і військовополонених російськими органами влади […] продовжує постійно розростатись,

– наголосила вона.

Хто повинен відповідати за катування українців

За словами Едвардс, відповідати за ці катування мають особи на найвищих рівнях країни-агресора. Перераховані тортури можна віднести до катувань та інших видів жорстокого поводження, що заборонені "в усі часи і за будь-яких обставин відповідно до міжнародного права прав людини та гуманітарного права".

Вона констатувала, що вся система російських тортур має "певну структуру": хтось це контролює, хтось реалізовує, а хтось проводить допити й має свою роль у цьому.