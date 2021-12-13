Дело в том, что ранее американское дипломатическое представительство высказалось на тему геноцида.
Важно Манипуляция фактами, – в МИД ответили Путину об активах СССР
С чего начался спор
Еще 9 декабря Владимир Путин заявил, что события на Донбассе напоминают геноцид. Кроме того, он назвал русофобию первым шагом геноцида. Именно на эти слова и отреагировали в посольстве США в Украине.
Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Российская доверенная власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев брать российские паспорта,
– подчеркнули в американском дипломатическом представительстве.
Реакция посольства России в Украине
Российские дипломаты возмутились и заявили, что посольство США в Киеве перекручивает слова российских руководителей.
Точная цитата российского президента: "Русофобия – это первый шаг к геноциду". Разве не так?
– говорится в сообщении посольства России в Украине.
Заметим, что Россия традиционно пытается откреститься от конфликта на Донбассе. Она цинично подчеркивает, что не является стороной конфликта, хотя именно ее наемники и воюют против Украины.