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      Сколько сейчас времени в Украине: точное время

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      Который час в Киеве сейчас и городах Украины - точное время 2019
      Точное время в Украине / 24 канал

      Вопрос "который сейчас час" сегодня волнует многих, ведь ночью 31 марта в Украине перевели часы на летнее время. На этой страничке вы можете узнать точное время в Украине сейчас.

      Ночью с субботы на воскресенье 31 марта украинцы перевели часы на час вперед, поэтому спать сегодня пришлось меньше.

      Читайте также: Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине

      Сколько сейчас времени в Украине:

      Наш организм тяжело переносит переход на летнее время, ведь вставать теперь надо раньше. Чтобы воскресное утро не было таким тяжелым:

      • Включите ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь день.
      • Примите контрастный душ, который легко прогонит сонливость.
      • Устройте прогулку на свежем воздухе, тем более сегодня прогнозируют прекрасную погоду!

      Почему переводят часы?
      Переход на летнее и зимнее время имеет целью более эффективное использование дневного света. Это обусловлено тем, что летом солнце заходит позже, что позволяет не использовать электроэнергию для освещения в дневное время. Ежегодно европейцы переводят часы на летнее время в последнее воскресенье марта. Назад, на стандартное время (которое мы называем "зимним") переходим в последнее воскресенье октября. Недавно Европарламент принял знаковое решение: через два года Европа может отменить переход на летнее время, а последний перевод часов в Евросоюзе состоится в марте 2021 года.

       

       

      blog_ava
      Переход на летнее время: в ночь на 31 марта Украина переводит часы
      сегодня
      150506
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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