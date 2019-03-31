Сколько сейчас времени в Украине: точное время

Вопрос "который сейчас час" сегодня волнует многих, ведь ночью 31 марта в Украине перевели часы на летнее время. На этой страничке вы можете узнать точное время в Украине сейчас.

Ночью с субботы на воскресенье 31 марта украинцы перевели часы на час вперед, поэтому спать сегодня пришлось меньше.

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Сколько сейчас времени в Украине:

Наш организм тяжело переносит переход на летнее время, ведь вставать теперь надо раньше. Чтобы воскресное утро не было таким тяжелым:

Включите ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и придаст положительной энергии на весь день.

Примите контрастный душ, который легко прогонит сонливость.

Устройте прогулку на свежем воздухе, тем более сегодня прогнозируют прекрасную погоду!

Почему переводят часы?

Переход на летнее и зимнее время имеет целью более эффективное использование дневного света. Это обусловлено тем, что летом солнце заходит позже, что позволяет не использовать электроэнергию для освещения в дневное время. Ежегодно европейцы переводят часы на летнее время в последнее воскресенье марта. Назад, на стандартное время (которое мы называем "зимним") переходим в последнее воскресенье октября. Недавно Европарламент принял знаковое решение: через два года Европа может отменить переход на летнее время, а последний перевод часов в Евросоюзе состоится в марте 2021 года.