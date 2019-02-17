Коты или собаки: ученые выяснили, кого украинцы любят больше

По результатам исследования компании Kantar TNS, украинцы среди домашних любимцев отдают предпочтение котам. Компания опросила семь тысяч украинцев в возрасте от 12 до 70 лет.

Об этом сообщили на сайте BBC Украина.

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Всего 48% респондентов имеют кошек, а 44% – собак. Исследователи отметили, что это соотношение зависит от размера населенного пункта, где проживают респонденты.

Например, в сельской местности собак больше, чем котов. А в городах с населением от 50 до 500 тысяч собак имеют лишь 27% жителей, а котов – 35%. В крупных городах с населением более 500 тысяч треть жителей имеют котов, а каждый пятый – собаку.



Украинцы предпочитают кошек

Результаты показали, что наибольший процент собак и кошек в возрасте от 12 до 14 лет (60%), а меньше всего их у людей в возрасте около 30 лет. Правда, и в этом случае кошек и собак имеют около 40% опрошенных.

В рамках опроса исследователи решили проверить гипотезу о том, что большинство одиноких женщин с возрастом заводят котов. Для этого среди опрошенных выделили группу людей, которые живут сами.



Большинство одиноких женщин с возрастом заводят котов

Одинокие женщины заводят котов в 1,5 раза чаще, чем у мужчины. Исследователи сделали вывод, что после 30 лет вероятность завести кота растет почти на два процента каждый год. К слову, в случае с мужчинами ситуация очень похожа.

До 35 лет лишь каждый пятый одинокий мужчина имеет кота. После этого возраста показатель растет и достигает максимума в 45 лет. Можно прийти к выводу, что не только "сильные и независимые" женщины заводят котов, но и мужчины также.