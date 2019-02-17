Коти чи собаки: вчені з'ясували кого українці люблять більше

За результатами дослідження компанії Kantar TNS, українці серед домашніх улюбленців надають перевагу котам. Компанія опитала сім тисяч українців, віком від 12 до 70 років.

Про це повідомили на сайті BBC Україна.

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Загалом 48% респондентів мають котів, а 44% – собак. Дослідники зазначили, що це співвідношення залежить від розміру населеного пункту, де проживають респонденти.

Наприклад, у сільській місцевості собак більше, ніж котів. А у містах з населенням від 50 до 500 тисяч собак мають лише 27% жителів, а котів – 35%. У великих містах із населенням понад 500 тисяч третина жителів мають котів, а кожен п'ятий – собаку.



Українці надають перевагу котам

Результати показали, що найбільший відсоток собак і котів у людей віком від 12 до 14 років (60%), а менше всього їх у людей віком близько 30 років. Щоправда, і у цьому випадку котів і собак мають близько 40% опитаних.

У рамках опитування дослідники вирішили перевірити гіпотезу про те, що більшість самотніх жінок з віком заводять котів. Для цього серед опитаних виділили групу людей, які живуть самі.



Більшість самотніх жінок з віком заводять котів

Самотні жінки заводять котів в 1,5 раза частіше, ніж у чоловіки. Дослідники зробили висновок, що після 30 років ймовірність завести кота зростає майже на два відсотки щороку. До слова, у випадку з чоловіками ситуація дуже схожа.

До 35 років лише кожен п'ятий самотній чоловік має кота. Після цього віку показник зростає і сягає максимуму у 45 років. Можна дійти висновку, що не лише "сильні та незалежні" жінки заводять котів, але й чоловіки також.