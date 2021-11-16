Как в целом будет работать эта "ковидная амнистия" и согласятся ли украинцы на такие условия – 24 канал расспросил у экспертов. Подробнее – читайте дальше.

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Будет ли работать "ковидная амнистия"

Эксперты сомневаются в том, что такая инициатива, которую предлагают ввести правительство и полиция, вообще будет работать, так как украинцы отказываются делать прививки не из-за отсутствия вакцины, а в силу личных убеждений.

Наталья Щукина, юристка юридической консалтинговой компании "Де-Юре", отметила, что идея "ковидной амнистии" имеет целью, прежде всего, предоставить возможность защититься от COVID-19 гражданам, которые приобрели сертификаты, не пройдя вакцинацию. Потому что для того, чтобы поддельный сертификат работал как настоящий, в электронную систему здравоохранения должны быть внесены данные о проведенной вакцинации, а следовательно, человек считается привитым, и снова привиться не может.

При этом остается открытым вопрос, как технически будет реализовано удаление предыдущих записей о прививках – кто будет иметь такие полномочия в ЭСЗ и на каких основаниях оно будет проводиться.

Выявление поддельных сертификатов поможет скорректировать статистику. Врачи и волонтеры сообщают о случаях, когда выясняется, что "привитые" больные приобрели сертификаты без прохождения вакцинации. Если такие факты подтвердятся, мы будем иметь более достоверную статистику по заболеваемости COVID-19 и тяжести его течения среди вакцинированного и невакцинированного населения,

– отметила Щукина.

Она добавила, что, кроме этого, "ковидная амнистия" будет побуждать владельцев поддельных сертификатов сообщать о факте подделки и о лицах, которые занимались подделкой, и это будет способствовать правоохранителям в выявлении и прекращении незаконных действий. Следовательно, есть надежда, что количество фальсификаций будет уменьшаться. Пока что о "ковидной амнистии" говорят больше как о предоставлении возможности привиться, а не о возможности избежать уголовной ответственности.



За использование поддельного сертификата предусмотрен штраф в размере 850 гривен / Фото diia.gov.ua

Условно можно выделить два варианта:

лицо приобрело поддельный сертификат – не использовало его – сообщило о подделке – получило прививку;

лицо приобрело поддельный сертификат – использовало его – сообщило о подделке – получило прививку – понесло уголовную ответственность.

Очевидно, что во втором случае часть граждан будет и дальше рисковать жизнью и здоровьем и не будет вакцинироваться, чтобы не подвергаться уголовной ответственности. Для того, чтобы "ковидная амнистия" была эффективной и достигла цели – максимальное привлечение к прививкам и разоблачение фальсификаторов сертификатов – должны быть внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности за использование поддельных сертификатов в случае, если их владельцы сообщили о подделке и лицах, которые ее осуществили,

– объяснила Щукина.

Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан", уточнил, что "ковидная амнистия" имеет две цели: дать возможность тем, кто купил сертификаты, все же получить вакцину и получить информацию о врачах, которые вовлечены в процесс фальсификации ковид-сертификатов.

Это две совершенно разные задачи, которые довольно сложно выполнить во взаимодействии, так как в тотальном большинстве люди делали поддельные сертификаты на территории общин, где проживали. И если в крупных городах нет горизонтальных связей родства между врачом и гражданином, то в сельской местности сдать врача – значит вступить в большой конфликт с собственной общиной,

– рассказал Мельник.

Он напомнил, что люди, которые шли на приобретение поддельных сертификатов, делали это не из-за нехватки вакцин, а из-за внутренних убеждений. И из-за новостей о том, что вакцинированные тоже болеют и умирают, их убеждения только усилились.



Люди, которые купили сертификаты вакцинации, не могут вакцинироваться / Фото Pixabay

Поэтому "ковидная амнистия" потерпит крах. Конечно, будут новости, о тех, кто пойдет сдаваться, но в глобальном плане это выявит до 5% поддельных ковид-сертификатов,

– спрогнозировал аналитик.



Как проверяют COVID-сертификаты / Инфографика 24 канала

Что предлагает правительство

В Министерстве здравоохранения планируют разрешить людям, которые купили поддельный ковид-сертификат и оказались в реестре привитых, признаться в этом и вакцинироваться по-настоящему. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что есть одно важное условие – нужно рассказать, кто же именно выдал поддельный документ.

Мы ведем речь именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат, чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили, что у них поддельный сертификат, объяснили, где они его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит Нацполиции контакты того, кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде. Виктор Ляшко Министр здравоохранения

Сейчас этот механизм только на стадии разработки. Над ним совместно работают Минздрав, Нацполиция, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

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Полиция также предлагает владельцам поддельных сертификатов избежать наказания. Для этого им нужно самим раскаяться и сообщить правоохранителям о подделке.

Если так случилось, что уже кто-то имеет на руках подделку, но раскаивается в своих действиях и готов помочь правоохранителям в раскрытии преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия,

– рассказали в полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что власть разрабатывает правовые основания для освобождения от ответственности граждан, которые купили, но не использовали поддельный сертификат.

Важно: использование поддельных документов о вакцинации влечет за собой уголовную ответственность – штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. А вот те, кто подделывает сертификаты, могут загреметь за решетку на 5 лет.

Полиция предоставляет возможность избежать наказания – нужно признаться в подделке сертификата / Фото slovoidilo