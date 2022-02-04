Подростки, которые уже пользуются услугами "Приватбанка", могут открыть карту "єПідтримка" через приложение Приват24. В банке объяснили алгоритм действий, чтобы это сделать.

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Нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка". Чтобы получить деньги достаточно перейти по ссылке в приложение Дия,

– объяснили в учреждении.

Там добавили, что после перехода в Дию нужно подать заявку на выплату помощи на карту.

Что делать тем, у кого нет карт "Приватбанка"

В этом случае необходимо пройти идентификацию в любом отделении "Привата". С собой следует иметь идентификационный код, украинский или загранпаспорт.

Тогда, как говорят в банке, нужно зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту "єПідтримка".

Обратите внимание! Украинцы уже оформили в "Приватбанке" более 5 миллионов цифровых карт "єПідтримка".

"Ковидная" тысяча для подростков: что известно

В Украине выплачивают деньги вакцинированным гражданам с декабря. Недавно Кабмин расширил выплату тысяч гривен для детей от 14 лет. Также увеличили список товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

В правительстве предложили, чтобы средства от государства подростки могли потратить на проживание в общежитии, ЗНО, приобретение школьной канцелярии. Также добавили услуги в сфере образования, культуры и спорта, товары спортивного назначения, печатные СМИ, школьные принадлежности и канцелярские изделия. Соответствующее постановление вступит в силу с 7 февраля.

МОН также предлагал, чтобы вакцинированные подростки могли потратить средства за вакцинацию на внешкольное образование. В процессе проработки сейчас и внедрение выплат для детей от 12 до 14 лет.

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