Підлітки, які вже користуються послугами "Приватбанку", можуть відкрити картку "єПідтримка" через додаток Приват24. У банку пояснили алгоритм дій, щоб це зробити.

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Треба оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" та вибрати картку "єПідтримка". Щоб отримати гроші достатньо перейти за посиланням у додаток Дія,

– пояснили в установі.

Там додали, що після переходу в Дію треба подати заявку на виплату допомоги на карту.

Що робити тим, у кого немає карток "Приватбанку"

У такому випадку необхідно пройти ідентифікацію у будь-якому відділенні "Привату". З собою треба мати ідентифікаційний код, український чи закордонний паспорт.

Тоді, як кажуть у банку, треба зареєструватися у Приват24 та оформити картку "єПідтримка".

Зверніть увагу! Українці вже оформили у "Приватбанку" більше 5 мільйонів цифрових карток "єПідтримка".

"Ковідна" тисяча для підлітків: що відомо

В Україні виплачують гроші вакцинованим громадянам ще з грудня. Нещодавно Кабмін розширив виплату тисячі гривень для дітей від 14 років. Також збільшили перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші.

В уряді запропонували, щоб кошти від держави підлітки могли витратити на проживання у гуртожитку, ЗНО, придбання шкільної канцелярії. Також додали послуги у сфері освіти, культури та спорту, товари спортивного призначення, друковані ЗМІ, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Відповідна постанова стане чинною з 7 лютого.

МОН також пропонувало, щоби вакциновані підлітки могли витратити кошти за вакцинацію на позашкільну освіту. У процесі опрацювання зараз і впровадження виплат для дітей від 12 до 14 років.

Як українці витрачають гроші від держави: дивіться відео