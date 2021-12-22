У кулуарах Верховної Ради розбиралися, на що українські нардепи планують витратити тисячу гривень від держави та як ставляться до грошових бонусів за COVID-щеплення.

Цікаво знати Українці заметушилися: на що найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

Важлива статистика: Станом на 22 грудня, понад 4,5 млн людей подали заявку на тисячу гривень через "Дію". 2,3 млн людей отримали по тисячі гривень. Витратили у рамках програми вже 206 млн гривень.

Книжки, ліки та допомога армії

Гетманцев не планує отримувати грошовий бонус за вакцинацію від коронавірусу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ще не подавав заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Нардеп від "Слуги народу" наголошує, що якби йому довелось обирати, то він витратив би гроші на книжки.

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За його словами, він полюбляє читати художні книжки, а також науково-популярні твори з філософії та права. Російського письменника та журналіста Сергія Довлатова "слуга" називає улюбленим автором.

Железняк не подаватиме заявку для отримання "Вовиної тисячі" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк не планує отримувати грошову виплату від держави. Проте він погоджується, що така ініціатива президента може допомогти хворим безкоштовно отримати ліки.

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А от члену фракції "Європейська солідарність" Михайлу Бондарю не зможуть виплати тисячу гривень, оскільки він не вакцинований проти коронавірусу, а також не зареєстрований у додатку "Дія".

Я перехворів (на COVID-19 – 24 канал) вже протягом тих двох років два рази. Переношу хворобу дуже легко… не бачу зараз для чого вакцинуватися… Я не зареєстрований в додатку "Дія", тому що не хочу, щоб мої дані були в такому загальному доступі,

– пояснює Бондар.

Він додає: "Якби я був зареєстрований (у додатку "Дія" – 24 канал) та був вакцинований, то передав би цю тисячу нашим військовим на Схід для їхніх потреб".

Профанація та моральне право

Кива називає "тисячу Зеленського" "профанацією" та "дурістю" / Фото 24 каналу

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива запевняє, що вакцинований проти коронавірусу та має відповідний сертифікат, який підтверджує це. Однак отримувати "Вовину тисячу" він не збирається.

Я не граю у "Спортлото". Знаєте як: "Не треба сідати за один стіл з шулерами",

– підкреслює він.

Нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Максим Бужанський не подаватимуть заявку для отримання грошового бонусу за COVID-щеплення. На їхню думку, є люди, яким ці кошти більш потрібні.

З ними погоджується й "слуга" Богдан Яременко та нардеп від ЄС Олексій Гончаренко. Останній наголошує, що його родина та він особисто не потребує цих грошей.

Тищенко: "Вакцинування, на мою думку, і є тим запобіжником, який дасть можливість побороти хворобу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Нардеп від "СН" Микола Тищенко вважає, що ініціатива Зеленського стимулюватиме українців вакцинуватися та водночас фінансово їх підтримає.

Саме вакцинування, на мою думку, і є тим запобіжником, який дасть можливість побороти хворобу, якщо, не дай Боже, ви на неї захворієте,

– говорить Тищенко.

Народні депутати та чиновники не мають морального права отримувати "Вовину тисячу", запевняє нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Хай цю тисячу отримують ті, хто сьогодні не (зареєстрований – 24 канал) в "Дії". Це – жителі сіл, люди літнього віку, які не мають смартфонів і вони не (зареєстровані – 24 канал) в "Дії",

– розповідає він.

Як отримати "Вовину тисячу" до кінця 2021 року

Грошовий бонус за вакцинацію проти коронавірусу можна витратити протягом чотирьох місяців у сферах культури та розваг / Фото 24 каналу

Потрібно бути повнолітнім;

Отримати два щеплення від коронавірусу;

завантажити додаток "Дія" та оновити його до останньої версії PlayMarket або AppStore;

Згенерувати електронний COVID-сертифікат у додатку "Дія";

Оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів;

До 29 грудня поточного року подати заявку в "Дії" у розділі "Послуги".

2 грудня Верховна Рада виділила 8 млрд гривень з держбюджету на грошові бонуси за щеплення. Ці гроші можна витратити протягом чотирьох місяців у сферах культури та розваг, зокрема на книжки, кіно, концерти, спортклуби, залізничний транспорт.

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