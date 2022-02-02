До переліку, куди витратити кошти, додали послуги у сфері освіти, культури та спорту, товари спортивного призначення, друковані ЗМІ, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Постанова набере чинності з 7 лютого.

До теми Грошей на 500 гривень за бустер у бюджеті наразі немає, – Марченко

Відтоді кожен громадянин України у віці від 14 років, який отримав 2 дози COVID-вакцини, зможе отримати тисячу гривень від держави. Але придбання товарів, як і раніше, відбуватиметься у безготівковій формі.

Куди можна буде витратити гроші з програми "єПідтримка":

У сфері культури та освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

У сфері фізичної культури й спорту,

Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,

Для придбання лікарських засобів людям у віці від 60 років.

Зміни у постанові: порівняльна таблиця

*Джерело: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Це ще не все: люди з інвалідністю отримають бонус

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кабмін доручить розширити послугу "єПідтримка". Вакциновані громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп також зможуть витратити тисячу гривень на лікарські засоби на комунальні послуги.