Новогодние подарки вместо лекарств

За полтора года на "ковидных" закупках потратили около 35 миллиарда гривен. За то время Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 миллионов гривен.

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В марте 2020 года в Украине приняли закон, который разрешил государственным и коммунальным органам покупать отдельные товары и услуги фактически без торгов, на любую сумму и максимально быстро. Однако новыми правилами пользовались не только для борьбы с пандемией. Так, структуры начали закупать горючее, корма для животных, спортивный инвентарь, новогодние подарки и продукты питания.

Кроме этого, журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Так, в одно и то же время одинаковые китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30, и по 60 тысяч гривен за единицу.

Обратите внимание! Штраф, предусмотренный законом за избежание торгов, колеблется от 25,5 до 51 тысячи гривен, а переплату на "ковидных" закупках доказать фактически невозможно. Следовательно, наказание не соответствует миллионным оборотам.

Ситуацию пытались исправить

Ситуацию попытались исправить в июле 2021 года. Тогда Верховная Рада приняла закон, согласно которому закупать по "ковидной процедуре" разрешили только лекарства и оборудование, а остальные закупки вывели в "упрощенную процедуру". Но и эта процедура несовершенна: единственное требование – обосновать что закупка нужна для борьбы с пандемией.

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Разрешили покупать кому угодно. Условное госпредприятие говорит: "Мне для борьбы нужно закупить авто". Фактически оно обосновывает – мне надо авто определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или ремонт дороги – для борьбы с COVID-19 нам нужно отремонтировать дорогу,

– пояснил директор инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.

Кстати, списка разрешенных для закупки по "ковидной процедуре" лекарств и оборудования от правительства пришлось ждать 2 месяца. Затягивание привело к блокированию закупок и потере времени для подготовки к новой волне пандемии.