Это своеобразный "рекорд". Еще ни разу с начала российского вторжения не приходилось так часто оповещать о воздушной тревоге – четыре раза за сутки.

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Были угрозы от ракет и вражеской авиации

По его словам, дважды включали сирены из-за запуска ракет "Искандер" с территории Беларуси. Еще раз – из-за налета российской авиации со стороны Черного моря. Также была угроза ракетной атаки.

Хотя на Львовщине было относительно спокойно, но господин Козицкий призывает не расслабляться. Если звучит сирена – нужно бежать в безопасное место, а не гулять или отдыхать.

Если раздается сирена, значит есть опасность. Не гуляйте по улицам, не играйте с детьми на детских площадках – бегите в укрытие или наиболее защищенное место в доме. Наша армия делает все возможное и сверхвозможное, но и от нас зависит,

– отметил Максим Козицкий.

Он также поблагодарил украинских военных, которые надежно обороняют Украину от российских оккупантов.

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