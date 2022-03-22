Це своєрідний "рекорд". Ще жодного разу з початку російського вторгнення не доводилося так часто сповіщати про повітряну тривогу – чотири рази за добу.

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Були загрози від ракет та ворожої авіації

За його словами, двічі вмикали сирени через запуск ракет "Іскандер" з території Білорусі. Ще раз – через наліт російської авіації з боку Чорного моря. Також була загроза ракетної атаки.

Хоч на Львівщині було відносно спокійно, та пан Козицький закликає не розслаблятися. Якщо лунає сирена – потрібно бігти в безпечне місце, а не гуляти чи відпочивати.

Якщо лунає сирена, отже є небезпека. Не гуляйте вулицями, не грайтеся з дітьми на дитячих майданчиках – біжіть в укриття чи найбільш захищене місце вдома. Наша армія робить все можливе і надможливе, але і від нас залежить, – зазначив Максим Козицький.

Він також подякував українським військовим, які надійно обороняють Україну від російських окупантів.

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